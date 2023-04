Le cabinet Henley & Partners établit le Top 10 des villes africaines où résident le plus grand nombre de millionnaires. Et comme pour classement des pays concentrant le plus grand nombre de millionnaires, c’est l’Afrique du Sud qui occupe le haut du pavé, parce qu’elle parvient à placer 4 villes dans le Top 10, à savoir Johannesburg (14 600 millionnaires, 30 centi-millionnaires et 2 milliardaires, 1ère), Le Cap (7 200 millionnaires, 26 cent-millionnaires et 1 milliardaire, 3ème), Durban (3 600 millionnaires, 10 centi-millionnaires, aucun milliardaire, 6ème) et Pretoria (2 400 millionnaires et 2 centi-millionnaires, 8ème). Mais en termes de nombre, Le Caire se classe 2ème, avec 7 400 millionnaires, 27 centi-millionnaires et 5 milliardaires.

Lagos suit en quatrième position avec 5 400 millionnaires, 16 centi-millionnaires et 3 milliardaires. Nairobi est 5ème avec 4 700 millionnaires et 11 centi-millionnaires. Casablanca (Maroc) se positionne au 7e rang des villes comptant le plus grand nombre de fortunés avec 2 800 millionnaires, 14 centi-millionnaires et 2 milliardaires. Accra est 9ème (2 000 millionnaires et 4 centi-millionnaires). Luanda est 10ème (1 800 millionnaires et 3 centi-millionnaires).

Top 10 des villes africaines comptant le plus grand nombre de millionnaires