Les relations séculaires d’amitié entre la Tunisie et la Russie ont été au centre d’un entretien téléphonique qui a eu lieu ce jeudi entre le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Nabil Ammar et son homologue russe, Sergueï Lavrov.

Selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères, les deux interlocuteurs ont évoqué les prochaines échéances bilatérales et les moyens de renforcer la coopération dans tous les domaines.

Les chefs de la diplomatie de la Tunisie et de la Russe ont engagé des concertations autour des questions régionales et internationales dans l’intérêt commun.

Les deux parties ont souligné la nécessité de prendre en compte les positions équilibrées et responsables, à la lumière des changements profonds et rapides que connaisse le monde.