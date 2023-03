Le projet “Eco Nubia” est un écolodge situé sur l’îlot d’Aguilkya, près du barrage d’Assouan en Égypte, qui propose des activités écotouristiques tout en préservant le patrimoine culturel et naturel local.

Lancé en 2018 avec le soutien de l’initiative “Tanmia wa Tatweer” et de la Banque africaine de développement, Eco Nubia a permis la réhabilitation et la repopulation de l’île de Bigeh, qui avait été abandonnée par ses habitants.

L’écolodge offre maintenant neuf chambres construites avec des matériaux naturels, ainsi qu’un restaurant servant une cuisine typique nubienne élaborée à partir de produits locaux bio. Les activités proposées incluent le kayak, la natation, la visite de sites touristiques et des marchés d’artisanat nubien.

Grâce à ce projet, Eco Nubia a créé une trentaine d’emplois, dont un tiers sont occupés par des femmes, et a contribué à la reconstruction et à l’aménagement de cinq maisons nubiennes.

Le projet a également permis la création d’un réseau intégré d’électricité, d’eau et d’égouts sur l’île, dans le respect de l’environnement. Eco Nubia a reçu des éloges de l’Organisation mondiale du tourisme des Nations unies et du ministère égyptien du Tourisme pour ses réalisations exceptionnelles en matière de développement durable, ainsi que l’intérêt des médias locaux et internationaux.

Le projet Eco Nubia a été salué par la communauté locale pour ses efforts de développement durable, notamment la création d’une ferme produisant les aliments consommés sur l’île, la construction d’un centre communautaire et la mise en place d’emplois pour l’artisanat nubien.

Le projet vise également à aider les habitants de Bigeh à reconstruire leurs maisons avec des matériaux de construction traditionnels et des techniques anciennes de l’architecture nubienne, tout en préservant l’environnement naturel de l’île.

En somme, Eco Nubia est un projet écotouristique réussi qui allie la préservation du patrimoine culturel et naturel local avec le développement durable et la création d’emplois pour la communauté locale.