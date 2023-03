De nouveau dans le vert, le marché a terminé la séance sur une hausse de 0,15%, à 8 116,27 points, dans un volume de 3,7 millions de dinars (MDT), selon l’analyse quotidienne de l’intermédiaire en Bourse, Tunisie Valeurs.

Analyse des valeurs :

– Le titre SMART Tunisie a été la valeur vedette de la séance, chapeautant à la fois le palmarès des hausses et des titres les plus échangés. L’action du distributeur de matériels informatiques s’est appréciée de 5,9% à 22,940 D, en drainant le plus important volume courant la séance, soit 660 mille dinars.

– Le titre BH a, également, affiché un beau parcours sur la séance. L’action de la banque étatique a signé une avancée de 5,6% à 13,200 D, en amassant des capitaux de l’ordre de 120 mille dinars.

– Dans le rouge, Tunis Ré a été la valeur la plus sanctionnée de la séance. L’action de l’unique pur réassureur a reculé de 3,8% à 6,350 D, dans un faible flux de 2 mille dinars.

– Le titre Euro-Cycles a figuré parmi les plus grands perdants de la séance. L’action du spécialiste en Cycles s’est effritée de 2,1% à 21,000 D. La valeur a été échangée à hauteur de 634 mille dinars.

– Talonné par Smart Tunisie, le titre SAH Lilas s’est retrouvé parmi les valeurs les plus convoitées de la séance. L’action du spécialiste en produits hygiéniques a terminé la séance sur une hausse de 2,55% à 9,640 D. Le titre a alimenté le marché avec des capitaux de 656 mille dinars.