L’examen des moyens permettant de généraliser les moyens d’économie de l’eau dans les hôtels, la maintenance des établissements, la veille et le contrôle pour éviter le gaspillage d’eau, ainsi que l’utilisation des eaux traitées pour l’irrigation des superficies vertes dans les hôtels et la possibilité de dessalement des eaux saumâtres, ont été au centre d’une séance de travail tenue mardi 28 mars 2023 entre le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Agriculture chargé des Eaux, Ridha Gabouj, et la cheffe du cabinet du ministre du Tourisme, Lamia Kamia Kahia.

Cette rencontre, qui s’inscrit dans le cadre du plan national de rationalisation de la consommation d’eau, a permis également d’étudier les moyens permettant de faire des relevés de consommation d’eau périodique pour les grands consommateurs dans le secteur du tourisme conformément au décret n°335 de l’année 2002, indique le ministère du Tourisme.

Consacrée à l’examen du plan d’action du ministère du Tourisme à court terme dans le domaine de l’économie de l’eau et de la rationalisation de la consommation, cette réunion a mis l’accent sur l’importance d’intensifier la sensibilisation, à travers la tenue des réunions avec les intervenants dans le secteur, en les incitant à enraciner davantage la culture d’économie d’eau, ainsi que la préparation à la prochaine saison estivale.

Plusieurs autres séances de travail se tiendront pour fixer un programme d’action à moyen et à long terme, s’articulant sur le dessalement des eaux et la collecte des eaux pluviales et les eaux conventionnelles, ainsi que l’examen des propositions par les services spécialisés aux deux ministères .