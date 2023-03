Le mois de Ramadan est une période importante pour des millions de personnes à travers le monde. Pendant ce mois sacré, les musulmans pratiquent le jeûne du lever au coucher du soleil, ce qui peut être un défi pour certains, mais également une opportunité pour les entreprises et les start-ups innovantes de proposer des produits et des services adaptés. Voici quelques exemples d’entreprises et de start-ups qui ont développé des produits et services novateurs pour le mois de Ramadan :

Halalivery : Halalivery est une start-up basée en Malaisie qui propose un service de livraison de repas halal pendant le mois de Ramadan. Leur plateforme permet aux utilisateurs de commander des repas en ligne auprès de restaurants halal locaux et de les faire livrer à leur domicile ou à leur lieu de travail. Ramadan Legacy : Ramadan Legacy est une entreprise britannique qui propose une application mobile pour aider les musulmans à mieux pratiquer leur religion pendant le mois de Ramadan. L’application offre des conseils quotidiens, des plans de prière et des rappels pour aider les utilisateurs à rester motivés et à rester sur la bonne voie. Kube : Kube est une entreprise de technologie basée en Arabie Saoudite qui a développé un réfrigérateur intelligent spécialement conçu pour le mois de Ramadan. Le réfrigérateur comprend une fonction de stockage de l’eau pour aider les utilisateurs à rester hydratés pendant le jeûne, ainsi qu’une fonction de contrôle de température pour garantir que les aliments restent frais. Modanisa : Modanisa est une entreprise turque de mode en ligne qui propose une large sélection de vêtements pour femmes musulmanes. Pendant le mois de Ramadan, ils proposent une collection spéciale de vêtements élégants et confortables pour les femmes qui cherchent à se couvrir de manière appropriée tout en restant à la mode. MyHalalKitchen : MyHalalKitchen est un blog de cuisine halal basé aux États-Unis qui propose des recettes et des conseils pour aider les musulmans à préparer des repas sains et délicieux pendant le mois de Ramadan. Le blog propose également des vidéos et des tutoriels pour aider les utilisateurs à améliorer leurs compétences culinaires.

Ces entreprises et start-ups sont quelques exemples de la façon dont les entrepreneurs du monde entier peuvent répondre aux besoins spécifiques des consommateurs pendant le mois de Ramadan. Que ce soit en proposant des solutions de livraison de repas halal, des applications mobiles pour aider les utilisateurs à rester sur la bonne voie ou des réfrigérateurs intelligents pour aider à maintenir l’hydratation, ces entreprises montrent comment l’innovation peut aider à améliorer l’expérience du Ramadan pour les musulmans du monde entier.