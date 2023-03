L’intelligence artificielle (IA) est susceptible d’automatiser de nombreuses tâches répétitives et prévisibles, ce qui peut entraîner une réduction du nombre de travailleurs nécessaires pour effectuer ces tâches. Voici quelques exemples de métiers qui pourraient être progressivement impactés par l’IA et voir leur nombre diminuer dans les années à venir :

• Les caissiers : avec l’essor des technologies de paiement automatisées et des applications mobiles, les travailleurs qui effectuent des transactions en espèces ou par carte peuvent être remplacés par des machines.

• Les travailleurs de l’usine : de nombreuses tâches dans les usines, telles que l’assemblage et l’emballage, peuvent être automatisées à l’aide de robots et de machines.

• Les opérateurs de centres d’appels : les chatbots et les systèmes de réponse vocale interactive (IVR) peuvent être utilisés pour répondre aux questions des clients, ce qui peut réduire le nombre de travailleurs nécessaires pour effectuer ces tâches.

• Les comptables et les commis comptables : les tâches de comptabilité, telles que la saisie de données et la classification des transactions, peuvent être automatisées à l’aide de logiciels d’IA et de traitement automatisé des données.

• Les assistants administratifs : les tâches administratives, telles que la planification et la gestion de calendrier, la rédaction de courriers électroniques et la gestion de documents, peuvent être automatisées à l’aide de logiciels d’IA et de traitement automatisé des données.

• Les chauffeurs de taxi et de camion : les véhicules autonomes et les drones peuvent remplacer les travailleurs qui effectuent des livraisons ou des transports de personnes.

Il est important de noter que l’IA ne remplacera pas complètement les travailleurs humains, mais plutôt qu’elle sera utilisée pour automatiser certaines tâches et améliorer les processus de travail. Les travailleurs devront continuer à se former et à s’adapter à mesure que l’IA évolue, afin de rester pertinents sur le marché du travail.