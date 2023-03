Recette : Ingrédients :

500g de viande ou de poulet coupé en cubes

1 oignon haché

2 gousses d’ail hachées

2 tomates hachées

2 cuillères à soupe de concentré de tomate

1 tasse de bouillon de poulet

1 tasse de beurre d’arachide

1/2 cuillère à café de sel

1/2 cuillère à café de poivre

1/2 cuillère à café de piment en poudre

2 carottes coupées en rondelles

1 patate douce coupée en cubes

1 courgette coupée en rondelles

Instructions :

Faire chauffer de l’huile dans une grande casserole à feu moyen. Ajouter l’oignon et l’ail et faire revenir jusqu’à ce qu’ils soient tendres. Ajouter la viande ou le poulet et faire cuire jusqu’à ce qu’ils soient dorés. Ajouter les tomates, le concentré de tomate, le bouillon de poulet, le beurre d’arachide, le sel, le poivre et le piment en poudre. Porter à ébullition, puis réduire le feu et laisser mijoter pendant 30 minutes. Ajouter les carottes, la patate douce et la courgette et continuer à mijoter jusqu’à ce que les légumes soient tendres. Servir chaud avec du riz ou du pain.

Intérêt culinaire : Le domoda est un plat délicieux et épicé qui est populaire en Gambie pendant le Ramadan. La sauce d’arachide crémeuse donne une saveur riche et épicée à la viande et aux légumes.

Poids calorique : Environ 400 calories par portion.

Conseils après le repas : Après avoir mangé le domoda, il est recommandé de boire de l’eau pour aider à digérer la nourriture.

Dessert :

Benachin – Le benachin est un plat sucré-salé qui est souvent servi en Gambie pendant le Ramadan. Il est à base de riz, de légumes et de fruits de mer ou de viande.

Recette : Ingrédients :

2 tasses de riz

1 oignon haché

2 gousses d’ail hachées

2 tomates hachées

1 poivron coupé en cubes

2 carottes coupées en rondelles

1 patate douce coupée en cubes

500g de poisson ou de fruits de mer

1 tasse de lait de coco

2 cuillères à soupe d’huile

1 cuillère à soupe de sel

1/2 cuillère à café de poivre

1/2 cuillère à café de piment en poudre

1 tasse de raisins secs

Instructions :