Le ministère des Technologies de la communication a lancé, jeudi 23 mars 2023, un appel à candidatures pour le choix de dix (10) startups labélisées pour participer au ” Pavillon tunisien pour les solutions innovantes ” qui sera organisé à Paris (France), du 14 au 17 Juin 2023, en marge du Salon VivaTechnologie 2023.

Sont éligibles à cet appel à candidature, les startups ayant des produits /services technologiques innovants dans les secteurs de la finance, l’agriculture, l’énergie, la santé, l’éducation, la culture, le transport, le tourisme, l’industrie….

Un comité de sélection évaluera et sélectionnera les candidats sur la base de l’innovation de la solution développée, l’avancement de la startup (technique, commercial et d’investissement), l’intérêt et le potentiel d’accès au marché français/européen…

Partant, les produits/services des start-ups sélectionnées doivent répondre à un nombre de critères, dont la pertinence et l’originalité, le degré de l’innovation, le modèle économique…

Les candidats intéressés peuvent déposer leurs dossiers sur l’adresse : vivatech23@tunisia.gov.tn, au plus tard, le 10 avril 2023.

Le formulaire d’inscription pour la participation à cet Appel à candidature est téléchargeable à partir du lien suivant : https://forms.office.com/r/L8Uz3Rurts

Il convient de souligner que les 10 startups sélectionnées seront prises en charge partiellement et bénéficieront de badges d’accès et d’un espace à titre gracieux au pavillon tunisien des solutions innovantes.