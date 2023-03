Le Centre Financier aux Entrepreneurs (CFE) Tunisie a annoncé, jeudi 23 mars 2023, la clôture réussie des souscriptions et des versements de son emprunt obligataire pour un montant de 15 millions de dinars sans appel public à l’épargne.

Le CFE Tunisie, une institution de microfinance agréée par l’Autorité de contrôle de la microfinance (ACM) depuis 2015, a précisé que l’émission initiale de l’emprunt obligataire était de 8 millions de dinars, susceptible d’être portée à 15 millions de dinars.

“La clôture effective de cet emprunt, avec une souscription atteignant la limite supérieure de 15 MDT sur 5 ans, témoigne de la solidité financière et la confiance croissante des investisseurs, anciens et nouveaux. Les fonds levés permettront à l’institution de renforcer sa position sur le marché tunisien, de consolider ses ressources à moyen et long termes et de continuer à soutenir les micro-entrepreneurs tunisiens, en leur offrant des produits et services financiers adaptés à leurs besoins”.

Le président du Conseil d’administration du CFE Tunisie, Radhi Meddeb, a déclaré que “le succès de cet emprunt obligataire témoigne de la solidité financière et de la crédibilité du CFE Tunisie auprès des opérateurs financiers. Les fonds levés nous permettront de continuer à soutenir les micro-entrepreneurs, dans un contexte économique difficile”.

A préciser que la mission du CFE est de faciliter l’accès aux services financiers professionnels pour les micro-entrepreneurs et les TPE/PME en Tunisie. L’institution dispose actuellement de seize agences dans 14 gouvernorats.

Au 28 février 2023, le CFE comptait 12 723 clients actifs pour un encours de 115 millions de dinars.