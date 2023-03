Le Festival de la chanson tunisienne (FCT) dans sa version 2023 a pris fin dimanche soir après cinq soirées de musique et de chant servies au grand bonheur d’un grand public dont le festival a réussi à fidéliser. Un public qui a donné, lui aussi, son mot dans le palmarès annoncé lors de la cérémonie de clôture au Théâtre de l’Opéra de la Cité de la Culture Chedly Klibi.

Ainsi, le Prix du public a été décerné à un duo dans la catégorie “nouveaux genres” en l’occurrence Ahmed Antar et Abdallah Khayat pour leur oeuvre dans le sytle fusion rap-bédouin ” Klem Errajjela “.

Fortement attendu, le palmarès de la 21ème édition a été dévoilé par le jury présidé par Adnane Chaouachi qui a tenu à mentionner sa grande fierté d’avoir pris part à cette édition qui vient de marquer un tournant dans l’histoire du festival.

Cette année, le Micro d’Or a été décerné dans la compétition chanson tunisienne à l’œuvre ” Nghanni ” interprétée par le duo Meriem Othmani et Oussema Nebli et qui réunit dans les paroles Cyrine Chkili et dans la composition et l’arrangement Mohamed Ali Kammoun. Une oeuvre qui a remporté également le prix de la Télévision tunisienne qui prendra en charge le tournage d’un clip.

Le premier prix “Micro d’Or” dans la compétition “Nouveaux genres ” a été remis à ” Mreya ” interprétée par Mohamed Ali Chebil, d’après les paroles de Cyrine Chkili et dans une composition et arrangement de Mohamed Ben Salha.

Qualifiée de l’édition des retrouvailles et d’hommages par excellence, la soirée de clôture a mis à l’honneur deux noms de la scène médiatique : l’ancien journaliste de la Radio Nationale Salah Bizid et le journaliste-critique Khaled Tebourbi.

Lors de cette soirée de clôture, un hommage émouvant a été rendu également à un artiste de la ville de Khemaies Tarnane, le chanteur Faycal Rjiba, qui en dépit de son état de santé, a répondu présent pour cet “honneur qui ne peut que me retremper le coeur” a-t-il mentionné.

Rehaussée de la présence de la ministre des affaires culturelles et d’un grand nombre d’invités et d’artistes, le président du comité d’organisation Mohamed Hedi Jouini a fait par de sa joie de constater la réussite de ce fleuron de la scène musicale drainer un public de toutes catégories et tranches d’âge confondues tout au long des soirées.

Pour cette odyssée musicale qui vient de s’achever en misant dès le départ sur une édition ouverte à toutes les générations et à tous les styles, le public s’est délecté hier soir aussi au rythme d’une variété de chansons servies par une pléiade des chanteurs de la Tunisie Adnane Chaouachi, Mohamed Jebali, Sleh Mosbah, Rihab Sghaier, Chedli Hajji et Chokri Bouzayane qui se sont produits sur la scène où le micro a été donné aussi aux lauréats de la 20ème édition présidée par Chokri Bouzayane, l’édition du retour après une absence de 12 années.

Avec une standing ovation, le public n’a pas oublié de féliciter le clé de voûte du festival, l’Orchestre national tunisien de musique sous la houlette de maestro Youssef Belhani, qui a également joué un morceau instrumental “Rencontre de l’océan”, un morceau du violoniste et compositeur Outail Maaoui, qui cadre harmonieusement avec l’esprit de cette édition : rencontre de générations” .

Et au beau milieu des rencontres et des retrouvailles renouvelées, le festival de la chanson tunisienne qui a démarré le 7 mars 2023 a baissé le rideau en éclat de sa 21ème édition en affichant la volonté d’imposer l’aura du festival dans une prochaine édition plus prometteuse.