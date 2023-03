Le réseau associatif ” Rameau d’Olivier – Sfax ” a procédé, vendredi 10 mars 2023, à la distribution de chaises roulantes pour 7 élèves dans les délégations sud de Faouar et Douz (gouvernorat de Kébili), dans le cadre d’un projet financé par des fonds koweïtiens.

A cet égard, le président de l’association Rameau d’Olivier, Hatem Ayadi, a expliqué que cette initiative, mise en œuvre en partenariat avec les ministères de l’Education et de l’Enseignement supérieur, s’inscrit dans le droit fil du soutien aux efforts de l’Etat visant à fournir une meilleure qualité de vie pour le citoyen tunisien, à travers la distribution de 259 chaises roulantes motorisées sur les personnes à besoins spécifiques dans toutes les régions du pays.

Ce projet contribuera à surmonter les obstacles devant les élèves et les étudiants porteurs de handicaps moteurs et leur fournira des chances égales dans le processus d’apprentissage, avec les autres élèves et limitera par conséquent, le taux d’abandon scolaire.