L’élaboration des activités et des programmes en commun dans le secteur de l’éducation a été au centre d’une réunion, tenue mercredi 8 mars 2023, entre le ministre de l’Education, Mohamed Ali Boughdiri, et l’ambassadeur du Royaume-Uni en Tunisie, Helen Winterton.

Il s’agit de poursuivre la coopération dans le domaine de promotion des compétences des enseignants en langue anglaise.

L’entretien a aussi porté sur les relations tuniso-britannique et les moyens de consolider la coopération et le partenariat dans le domaine de l’éducation tout en assurant une évaluation des programmes réalisés dans le cadre de la coopération bilatérale entre le ministère de l’Education et le conseil britannique.