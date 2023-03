Plus de 1 000 rencontres professionnelles B2B sont attendues dans le cadre du Forum économique tuniso-libyen qui se tient les 6 et 7 mars 2023, à Tripoli en Libye, sous le thème “Le partenariat et la complémentarité économique Tuniso-libyenne pour accéder aux marchés internationaux”, selon le Centre de Promotion des Exportations (CEPEX).

Ce forum auquel prennent part plus de 200 entreprises dont plus de 50 entreprises tunisiennes est organisé par le CEPEX, en collaboration avec l’ambassade de Tunisie à Tripoli et le Centre libyen de développement des exportations. Il vise à jeter les bases d’une stratégie de coopération globale et intégrée dans l’objectif de permettre aux deux pays d’explorer les opportunités qui se présentent de part et d’autres et se diriger ensemble vers les marchés de l’Afrique subsaharienne.

Un programme promotionnel a été conjointement élaboré par le CEPEX et son homologue libyen pour l’année 2023. Outre l’organisation du Forum économique Tuniso-libyen, ce programme comporte des missions économiques mixtes entre les deux pays, vers trois pays africains, à savoir le Sénégal (octobre 2023), la Côte d’Ivoire (novembre 2023) et le Niger (décembre 2023).

La Libye demeure un partenaire économique stratégique de la Tunisie. Les échanges commerciaux bilatéraux ont dépassé 3 milliards de dinars (970 millions de dollars) en 2022 (sans compter les échanges dans le secteur des services), soit une hausse de 50% par rapport à 2021. Les deux pays ambitionnent de porter le volume de leurs échanges à plus de 1,6 milliard de dollars vers la fin de 2025.