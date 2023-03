Le président de la République, Kaïs Saïed, a ordonné, mercredi 1er mars 2023, la réalisation d’un projet de Centre international des arts de la calligraphie qui sera bâti à côté de la Cité de la culture – Chedly Klibi. L’architecture du bâtiment sera inspirée de la forme du mot arabe “Ikraa” (Lis).

Cette décision a été annoncée lors d’une audience que le chef de l’Etat a accordée à Hayet Guettat Guermazi, ministre des Affaires culturelles.

Ce Centre dédié à la calligraphie dans les différentes langues sera unique en son genre dans le monde arabe, lit-on dans un communiqué de la présidence de la République à cet effet. “Plusieurs parties ont exprimé leur disposition à participer à la réalisation de ce projet pilote”, a indiqué la même source.

La présidence de la République a présenté un projet de Centre des arts de la calligraphie qui “devra contribuer à la promotion de la recherche, la réalisation d’études, la collecte des données et la documentation dans le secteur de la calligraphie arabe ainsi que des autres arts calligraphiques”.

Ce nouveau projet va accueillir des expositions et des forums importants dans ses divers espaces. Il sera composé d’une salle de conférences, d’un espace pour la formation et les ateliers, en plus d’un musée dédié à la calligraphie arabe et aux autres arts calligraphiques.

Le président de la République a recommandé de ” hâter la réalisation de ce projet qui favorisera le rayonnement de la calligraphie arabe comme étant un art de la civilisation arabo-islamique “.

C’est un projet à vocation culturelle et touristique qui aidera à la sauvegarde du patrimoine culturel national et une future destination pour les personnes intéressées par les autres cultures.

La rencontre du président Saïed avec la ministre des Affaires culturelles a également porté sur d’autres volets du secteur culturel dont la création de clubs de calligraphie arabe dans les écoles et les lycées, en partenariat avec le ministère de l’Education.

Cette orientation s’inscrit dans le souci d'”élargir la pratique de cet art auprès de la jeune génération surtout à la lumière de l’usage des techniques d’écriture modernes”.

Le président de la République a aussi évoqué l’état des maisons de culture dont certaines nécessitent de travaux de restauration et d’aménagement telles que les maisons de culture Ibn Khaldoun et Ibn Rachiq à Tunis et autres maisons dans différentes régions de la république.

Il souligne le rôle des festivals dans la promotion culturelle. La culture joue un rôle primordial dans la vie des peuples qui “ne peuvent exister sans une culture nationale qui s’inspire de l’histoire mais qui demeure ouverte sur les autres cultures”, a déclaré Saïed.

La préservation du riche patrimoine dont regorgent les bibliothèques tunisiennes notamment la Bibliothèque nationale de Tunisie ont été également au centre de l’entretien.

Le président a souligné l’importance du département des Affaires culturelles comme étant l’ “un des secteurs de souveraineté.”

“Il n’y aura pas d’avenir pour un peuple sans culture, ni d’avenir pour la culture si elle est transformée en une simple marchandise, a encore dit Saïed, insistant à cet égard sur le risque de voir la culture ainsi perdre son noble rôle dans la promotion de la pensée et des arts”.