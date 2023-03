Les professionnels du secteur culturel en Tunisie peuvent présenter leurs candidatures en vue de participer au programme français d’accueil de professionnels étrangers francophones, “Séjour Culture”, qui aura lieu du 9 au 19 octobre 2023 en France.

Ce programme est ouvert aux professionnels francophones de la culture confirmés, sans exclusive de zone géographique, contribuant dans leur pays d’origine à la conduite de projets culturels, lit-on dans le communiqué de l’appel à candidatures publié sur le site du ministère de la Culture français.

Le dernier délai pour la réception des candidatures est fixé au 30 mars 2023.

Le dossier de candidature et les pièces jointes, ainsi que l’avis des services de coopération et d’action culturelle de l’ambassade de France ou de l’Institut français du pays de résidence du candidat, doivent être envoyés aux deux adresses électroniques suivantes :

contact-international@culture.gouv.fr et sejoursculture@maisondesculturesdumonde.org

Pour des amples informations, les professionnels intéressés peuvent consulter le site du ministère de la Culture français.

Le programme Séjour Culture s’articule autour des thèmes généraux suivants : spectacle vivant, arts visuels, mode, design et métiers d’art, architecture et patrimoine, livre et lecture et industries culturelles et créatives.

Les candidats sélectionnés auront un séjour de 2 semaines individualisé ou semi-individualisé et bénéficieront de conférences, de rencontres et de rendez-vous personnalisés.