Le projet Innov’i-EU4Innovation, financé par l’Union européenne et mis en œuvre par Expertise France, vient d’annoncer le lancement de 4 nouveaux projets d’appui de l’écosystème de l’entrepreneuriat et de l’innovation en Tunisie avec une enveloppe totale de 265 mille euros (soit plus de 870 000 dinars tunisiens).

Ces projets ont été sélectionnés dans le cadre du projet Innov’i-EU4Innovation, à travers son troisième appel à projets ” Youth4Tech ” qui s’inscrit dans le cadre de son fonds d’accompagnement de l’entrepreneuriat innovant. Ce fonds propose des subventions comprises entre 40 000 € (129 000 D) et 70 000 € (228 000 D) pour des actions d’une durée de 7 à 12 mois. Le fonds est doté d’une enveloppe totale de 265 000 euros (860 000 D).

Lancé en juin 2022, ce fonds a pour objectif de mettre plus spécifiquement l’accent sur la sensibilisation et le renforcement de la culture entrepreneuriale pour les 8-24 ans.

Les projets sélectionnés visent à la fois à favoriser la sensibilisation et la transmission de la culture entrepreneuriale et à renforcer les compétences entrepreneuriales de ces jeunes.

Les structures sélectionnées sont :

– le Forum d’Initiative et de Développement Local (FIDEL), en partenariat avec le Centre d’Affaires de Gabès, un programme visant à vulgariser l’esprit entrepreneurial des jeunes au travers d’un réseau de 20 clubs d’entrepreneuriat dans la région de Gabès ;

– Coworky, en partenariat avec Talent Hub, un programme dont l’objectif est de renforcer l’innovation et la culture entrepreneuriale auprès des jeunes grâce au soutien des maisons de jeunes de la région du Cap Bon ;

– Mazam, en partenariat avec YouthHub, un programme visant à diffuser la culture entrepreneuriale auprès des collégiens de la région du nord-ouest;

– Graines d’entrepreneurs, un programme qui vise à accompagner des formateurs régionaux et sensibiliser à l’entrepreneuriat dans les écoles et les collèges du Kef et de Béja.

Les projets ont démarré en février 2023 pour une période allant de 7 à 12 mois.

Innov’i-EU4Innovation est un projet d’appui à l’écosystème de l’entrepreneuriat et de l’innovation en Tunisie, financé par l’Union européenne et mis en œuvre par Expertise France. Ce projet vise à accompagner le renforcement, la structuration et la pérennisation de l’écosystème de l’entrepreneuriat et de l’innovation tunisien.

Expertise France est l’agence publique française de conception et de mise en œuvre de projets internationaux de coopération technique.