Une enveloppe de 30 millions de dinars a été consacrée, depuis 2017, pour réaliser des projets dans le secteur de l’éducation à Sidi Bouzid.

Selon Chokri Bouaziz, commissaire régional de l’éducation, 126 projets ont été réalisés, 58 sont en cours d’achèvement et 99 autres sont en phase d’étude. Ces projets concernent notamment l’aménagement de 100 unités sanitaires, 30 salles de cours et 15 établissements scolaires pour l’année scolaire 2023/2024.

Et une unité sanitaire et 5 salles de cours ont été construites par le Commissariat régional de l’éducation en partenariat avec des associations et des organisations de la société civile.