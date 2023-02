Décidément la croissance ne s’arrête pas chez nouvelair. La compagnie aérienne privée, qui fête cette année ses 33 ans d’existence (elle a été fondée en 1989), poursuit le développement de son réseau. Et pour cette année-anniversaire, elle va desservir 11 nouvelles destinations. Il s’agit d’une expansion qui traduit ses performances et perspectives d’avenir dans une industrie dynamique et en perpétuelle évolution, comme l’a souligné son directeur général, Chokri Zarrad, lors d’un déjeuner de presse, mercredi 22 février 2023.

Explication. 2023 sera marquée par l’ajout de 11 nouvelles routes au réseau régulier de la compagnie, qui va aussi étendre son programme sur plusieurs nouvelles destinations.

L’une des nouvelles destinations, c’est Stockholm, la capitale Suédoise aux 14 îles. Il y aura également Bâle, ville suisse aux quarante musées, dont l’aéroport international de Bâle-Mulhouse-Fribourg est à cheval sur les frontières de la France, la Suisse et l’Allemagne.

La compagnie aérienne mise également sur une “stratégie de proximité“, et va pour ce faire opérer à partir de Sfax-Thyna deux destinations européennes, qui ne sont pas choisies au hasard, en l’occurrence Paris et Istanbul.

Et ce n’est pas tout, nouvelair compte renforcer son réseau, à la fin du printemps, avec trois nouvelles lignes sur l’Allemagne au départ de Tunis-Carthage vers Berlin (deux vols par semaine à partir d’avril 2023), Düsseldorf (deux vols par semaine à partir d’avril 2023) et Munich (deux vols par semaine à partir de juin 2023)…

Et Chokri Zarrad d’affirmer : « Ce développement est en cohérence avec notre vision. Nous rapprocher de notre clientèle individuelle, agences de voyage et tours opérateurs a toujours été au centre de nos préoccupations… C’est pour cette raison que nous débutons cette nouvelle année avec une offre variée qui correspond à leurs attentes ».

En France, la ville de Bordeaux sera desservie par trois vols par semaine (dont deux à partir de Tunis et un de Djerba. Marseille et Paris-Charles de Gaulle ne sont pas en reste.

Au total, ce sont 50 fréquences supplémentaires sur plusieurs destinations que nouvelair va desservir en cette année 2023, dont l’objectif est relier la Tunisie à plusieurs pays et villes en Europe.