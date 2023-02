La ministre tunisienne de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Séniors s’est entretenue, mardi 21 février 2023 à Tunis, avec une délégation de l’Organisation internationale du travail (OIT) conduite par la directrice du bureau de l’organisation en Algérie, Libye, Maroc et Mauritanie, Rania Bekhazi.

Objectif de la réunion: le suivi d’avancement des programmes de coopération entre la Tunisie et l’OIT et les moyens de les promouvoir, notamment dans les domaines de l’autonomisation économique des femmes à travers le programme “Raidet” et la loi 37 organisant le travail domestique et le programme exécutif du plan national sur la femme et les changements climatiques.

La rencontre a également permis d’évoquer les possibilités de coopération dans les nouveaux projets du ministère en matière de promotion de la famille et de la femme et le renforcement de l’action commune, en partenariat avec les instances onusiennes représentées en Tunisie.