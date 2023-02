Une cérémonie de clôture du projet “HELIOS” d’aide à l’insertion sociale et économique des groupes vulnérables et marginalisés a été organisée, mardi 21 février 2023 à Sfax, par l’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche (UTAP).

D’un coût de près de 3 millions de dinars, le projet en question a duré 3 ans (septembre 2019 à août 2022) regroupant 6 pays, à savoir la Tunisie, Italie, Espagne, Palestine, Grèce et la Jordanie.

HELIOS a pour objectif d’aider à l’inclusion socio-économique des catégories vulnérables, notamment les chômeurs, les femmes et les jeunes non-instruits, en leur inculquant les compétences demandées par le marché de l’emploi.

La responsable de la cellule des projets à l’UTAP, Fatma Amdouni, a indiqué à cet effet que le projet “HELIOS”, qui ciblait plus de 150 jeunes dans les régions côtières de Sfax, Gabès et Mahdia, repose sur des activités de formation en entrepreneuriat, technologies de la communication et outils numériques avec comme secteurs privilégiés l’économie bleue et circulaire (EBC).

Lors de cette cérémonie, les bénéficiaires du projet ont exprimé leur pleine satisfaction du changement qualitatif opéré dans leur perception des rapports et des interactions avec les différents projets économiques et de gestion.