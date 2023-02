La direction de l’équipement à Gafsa a entamé la mise en œuvre d’une série de projets d’aménagement et de pavage des routes et pistes agricoles qui relient les zones frontalières et rurales aux villes avoisinantes, et ce en mobilisant une enveloppe de 5,9 millions de dinars (MDT).

Dans ce cadre, le ministère de l’Equipement prévoit le bitumage de 15 kilomètres de pistes dans la région frontalière de Sidi Boudhiaf et dans les localités de Qarâa et Alim relevant de la délégation du Sened où les travaux ont a atteint un taux d’avancement de 57%, selon Borhane Eddine Zhiou, responsable à la direction régionale de l’équipement.

Récemment, un autre chantier de goudronnage d’environ 22 km de pistes agricoles entre les zones rurales de Sened et Zannouch a démarré et s’étendra sur une période de 390 jours.