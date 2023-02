Un don américain, sous forme de couveuses pour bébé, a été remis, mercredi 15 février 2023, à l’hôpital universitaire Mongi Slim à La Marsa, au profit d’un nombre d’hôpitaux publics. Le ministre de la Santé, Ali Mrabet, a salué à cette occasion le programme de coopération et de partenariat dans le secteur de la santé entre la Tunisie et les Etats-Unis d’Amérique, portant notamment sur le développement du système de gouvernance et la promotion de la formation au profit des professionnels de la santé en plus du soutien apporté en matériel médical et vaccin pour lutter contre le Covid-19.

L’ambassadeur des USA en Tunisie, Joey Hood, a exprimé, pour sa part, la disposition de son pays à poursuivre la coopération avec la Tunisie dans les différents domaines et le déploiement des efforts pour réussir les programmes communs dans le secteur de la santé.