Dans le cadre du programme culturel de la quatrième édition de la Foire nationale du livre tunisien (FNLT 2023), qui se tient du 4 au 18 février, l’Agence de mise en valeur du patrimoine et de la promotion culturelle (AMVPPC) consacre la journée de lundi 13 févier à une rencontre autour du “Livre du patrimoine: célébration et mise en valeur” et ce en vue de faire connaitre les nouvelles parutions de l’agence relatives à certains monuments et sites historiques dans certaines régions du pays.

A cette occasion, l’AMVPPC invite un bon nombre d’éditeurs et de chercheurs qui ont contribué à la réalisation de six ouvrages au cours des deux dernières années 2021 2022 :

“Thysdrus-Eljem: Site, Monuments et Parc archéologique” (en français, 2021) par Abdellatif Mrabet

“Ruspina Monastir” (en français, 2021) réalisé par le chercheur Nabil Kallela

“Sites et Monuments historiques vus du Ciel” livre d’art réalisé conjointement par les Editions Alif et l’AMVPPC (français et anglais 2021)

“Le gouvernorat de Kasserine: son histoire et son patrimoine” (en français, 2021) réalisé en coordination avec Fethi Bejaoui

“Gafsa un territoire Contrasté, des mondes juxtaposés” (En français, 2022) ouvrage élaboré sous la coordination de Mustapha Khallousi

“Tunisie et la Mer” (en français et anglais, 2022) avec les Editions Alif.