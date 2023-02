Le Théâtre de l’Opéra de Tunis a annoncé, jeudi 9 février 2023, que les recettes du concert “Double Corde 2”, le 12 février 2023 au Théâtre des Régions, seront versées au profit des victimes du récent séisme en Turquie et en Syrie.

Les Tickets du concert sont en vente (20 dinars) aux guichets de la cité de la culture et en ligne sur Eazytick. Ce concert de musique classique et moderne sera donné en partenariat entre l’Académie de l’Orchestre symphonique tunisien, la chorale polyphonique de Tunisia 88 et le Pôle Musique et Opéra.

Rappelons qu’un séisme de magnitude 7,8 sur l’échelle de Richter a frappé, lundi 6 février à l’aube, des zones dans le sud de la Turquie et le nord-ouest de la Syrie, suivi de violentes répliques.

Selon plusieurs médias étrangers, le bilan total des victimes dans les deux pays dépasse désormais les 20 000 décès. En Turquie, le dernier bilan officiel fait état de plus de 16 546 morts et de 66 132 blessés.

Il a également causé d’énormes dégâts dans les deux pays, ce qui a provoqué un élan de solidarité internationale. C’est ainsi que la Tunisie a envoyé des aides humanitaires dans les deux pays.