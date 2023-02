En marge de l’exposition itinérante “The Event of a Thread” (Les récits du monde imprégnés dans le textile), l’Institut Goethe à Tunis et la galerie “Central Tunis” proposent d’aller à la rencontre des deux versants historiques de la ville de Tunis, avec le textile pour fil directeur.

Ces parcours dans la Médina de Tunis et le Centre-ville de Tunis seront consacrés à toutes les déclinaisons du textile et seront une manière transversale de découvrir le patrimoine de la capitale.

De Souk El Grana à Souk El Leffa en passant par Souk El Kmach, l’itinéraire guidé par Hatem Bourial, d’échoppe de tailleur en atelier de tisserand conduit à la rencontre des trames textiles.

Maîtres à chechia, fripiers, retoucheurs, marchands de tissus sont quelques-uns des métiers qui seront croisés au gré des visites sur fond de mausolées religieux et demeures traditionnelles.

Ayant débuté hier samedi, ces parcours payants (20 dinars/personne) sont programmés pour tous les samedis du mois de février (11, 18 et 25) de 10H00 à 12H00.

Pour rappel, l’exposition itinérante “The Event of a Thread” organisée par l’organisation intermédiaire allemande pour les échanges culturels internationaux “IFA” (Institut für Auslandsbeziehungen) sur le thème du textile (installations d’art contemporain, broderie contemporaine, dessin au fil, etc.) et inaugurée le 27 janvier 2023 se poursuivra jusqu’au 11 mars 2023.