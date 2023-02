La ministre de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes âgées, Amal Belhaj Moussa, et le ministre de l’Economie et de la Planification, Samir Saïed, ont examiné, lors d’une réunion, les moyens de soutenir davantage les programmes et projets du ministère de la Famille en matière d’autonomisation économique des femmes, des jeunes filles et des familles, selon un communiqué conjoint publié samedi matin.

Belhaj Moussa a fait état de l’importance que son département accorde à l’autonomisation économique des groupes vulnérables et des familles en situation particulière et son engagement à redoubler d’efforts pour mettre en œuvre les divers programmes, projets et mécanismes d’intervention visant à autonomiser les femmes, les jeunes filles et les familles sur le plan économique et social et à les accompagner pour créer des projets et trouver des moyens de subsistance.

Au cours de la séance de travail, elle a souligné la nécessité d’appuyer le budget destiné à ces programmes et de tirer profit des opportunités offertes par la coopération internationale afin de renforcer les interventions du ministère dans les différents gouvernorats de la République, en particulier les zones rurales, frontalières et prioritaires, affirmant la disposition de son département à publier prochainement le premier rapport sectoriel sur les programmes et mécanismes d’autonomisation économique des femmes, des jeunes filles et des familles.

Pour sa part, Saïed a mis l’accent sur l’importance de renforcer la coopération et la coordination entre les deux départements en vue de consolider les programmes d’autonomisation économique élaborés par le ministère de la famille, notamment au niveau de la coopération internationale, dans le cadre bilatéral ou multilatéral, conformément aux grandes orientations du plan de développement 2023-2025.

Il a souligné l’importance des programmes qui ont été présentés au cours de cette réunion, compte tenu des perspectives qu’ils ouvrent pour créer des moyens de subsistance, soutenir l’emploi des groupes vulnérables, renforcer leur indépendance économique et favoriser leur intégration dans le circuit économique.