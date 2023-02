Le livre tunisien est largement présent à la 54ème édition du Salon international du livre du Caire, qui se déroule du 25 janvier au 6 février 2023, au Centre international d’exposition d’Egypte.

Plus de 561 livres tunisiens sont exposés au pavillon du ministère des Affaires culturelles, alors que l’Union des éditeurs tunisiens (UET) présente 970 titres représentant 31 maisons d’édition.

Certains éditeurs tunisiens enregistrent également leur présence, en dehors des pavillons du ministère et de l’UET.

Le ministère participe par ses propres publications et celles éditées par les institutions culturelles officielles, en plus d’autres publications nationales. Il s’agit d’une large collection de livres d’institutions comme la Bibliothèque nationale de Tunisie (BNT), l’Institut national du patrimoine (INP), l’Agence de mise en valeur du patrimoine et de promotion culturelle (Amvppc), le Centre national de communication culturelle (Cncc), le Centre national du Cinéma et de l’Image (Cnci),le Centre des Musiques arabes et méditerranéennes (Cmam), l’Institut de Traduction de Tunis et le Centre international de Tunis pour l’économie culturelle numérique (Ticdce).

La promotion du patrimoine national est au coeur des projets de startups, faisant usage de la réalité virtuelle, présentés par le CICDCE.

Pour sa part, l’AMVPPC offre des visites virtuelles pour les sites, monuments et musées tunisiens.

Le programme culturel de la participation tunisienne au Caire comprend une série de rencontres littéraires avec des créateurs tunisiens.