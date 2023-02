Dans le cadre du festival Maghreb Jazz Day’s dans sa 9ème édition, la fondation de la Maison de Tunisie à Paris invite sur la scène de l’amphithéâtre Habib Bourguiba les grands maîtres du jazz Gnawa, et ce, le samedi 4 février 2023.

Pour ce neuvième rendez-vous annuel du jazz maghrébin, le maître du Gnawa Adil Amimi sera accompagné du grand batteur international Karim Ziad et David Aubaile, le grand artiste musicien polyvalent sur le piano et le clavier. Le concert est une fusion du Gnawa , avec la voix sublime du maître Adil Amimi et le jazz avec les percussions impressionnantes de Karim Ziad et le piano de David Aubaile.

Les artistes Julien Tekeyan et David Aubaile ainsi que Mounir Troudi, en special Guest, seront présents pour présenter le concert “HIMA”, leur évasion, une façon de dire et de jouer l’immédiateté ensemble, de s’attacher à la seule contrainte d’être curieux et d’improviser en familiers sur des chemins inconnus. Dans “Hima”, Ils partent d’un mot pour faire une phrase, d’un son pour composer une pièce, d’un rythme pour en bâtir d’autres ; ils déforment, bouclent et rebouclent, comme une vivante exploration du son, où l’improvisation jazz croise une énergie tantôt électro, tantôt contemporaine ou même pop.

Julien Tekeyan, batteur et percussionniste précoce, il intègre dès 11 ans un Big band de jazz avec entre autres Sebastien Texier, puis quelques années plus tard le groupe d’afro Funk PF Crusade dont Pierre Bertrand et Denis Guivarc’h ont fait partie. Il compte aujourd’hui de nombreuses collaborations comme musicien, compositeur ou réalisateur avec des dizaines d’artistes aussi divers que Blick Bassy, Coldplay, Cheick Tidiane Seck, Sandra N’Kake, Roy Ayers, Virginia Vee, Féfé, Christophe Maé, Vianney, Black Eyed Peas, la réalisatrice Léa Rinaldi en tant que compositeur, Khaled ou Jehro.

Multi intrumentiste nourri de musique classique, de jazz, et de musiques traditionnelles, David Aubaile navigue dans un univers où les frontières n’existent pas. De la flûte traversière au duduk, du piano au gumbri, il a le goût des instruments comme des projets les plus variés.

Il produit ainsi ” Thinko “, un album en trio avec Chris Jennings et Karim Ziad (2018, PromiseLand/Socadisc), et ” Dolce Ostinato ” un album en duo avec Frédéric Deville au violoncelle (2021, Tchaï/Inouie). Salif Keita, Calypso Rose, Karim Ziad, Khaled, Ziggy Marley, Brigitte Fontaine, Nguyen Lé ou Oxmo Puccino entre autres font également appel à lui comme musicien, compositeur, producteur ou encore réalisateur.