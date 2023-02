Le 5ème Congrès international des aires marines protégées (IMPAC5) se tient du 3 au 9 février 2023 à Vancouver au Canada.

Ce conclave offrira l’occasion de rassembler les peuples et les cultures autochtones du monde entier pour adopter une approche collaborative et informer les dirigeants autochtones sur tout ce qui concerne les aires marines protégées et la conservation des océans.

A travers des conférenciers dynamiques, des sessions interactives en personne et virtuelles et des éléments artistiques et culturels, les participants discuteront de la manière à adopter pour protéger 30% de l’océan d’ici 2030, avec cinq thématiques :

construire un réseau mondial d’aires marines protégées,

faire progresser la conservation dans l’économie bleue,

gérer activement les aires marines protégées et l’activité humaine,

conserver la biodiversité

faire face à la crise climatique et connecter la culture océanique et le bien-être humain.

Environ 3 000 participants en présentiel et un millier de participants virtuels sont attendus à ce congrès.