Les pays africains dans leur ensemble ont besoin d’une agriculture performante et durable. Pour ce faire, le continent doit relever 5 défis pour la durabilité de ses systèmes alimentaires. C’est en tout cas ce que pense Kako NUBUKPO, commissaire chargé du Département de l’agriculture, des ressources en eau et de l’environnement à l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA); organisation sous-régionale qui regroupe 8 pays (Bénin, Côte d’Ivoire, Mali, Guinée Bissau, Togo, Burkina Faso, Niger et Sénégal).

Tout d’abord, il faut un enrichissement du référentiel technique, améliorer les services à l’agriculture, élaborer des nouvelles politiques agricoles, ensuite aménager les territoires (en termes d’infrastructures notamment routières), et enfin mettre en place un système de redistribution de la valeur ajoutée totale.

En gros, l’Afrique doit réinventer une nouvelle stratégie agricole en vue de nourrir sa population.