Le cycle des échanges-débats “ID’BA” en lien avec le thème de la Nuit des idées ” Plus “, s’ouvre le lundi 30 janvier à 18h30 à l’Institut Français de Tunisie (IFT), avec une première rencontre-débat autour des incendies de forêts et ce avec Claire Laude, architecte et artiste visuelle actuellement en résidence à Tunis à la Villa Salammbô.

Cette rencontre interrogera, avec un regard artistique, les enjeux relatifs à l’exploitation des matières premières (y compris l’utilisation de l’eau), au réchauffement climatique et les conséquences écologiques observables notamment sur les forêts.

Claire Laude est architecte et artiste vivant à Berlin. En novembre 2021, une monographie “A Silentio”, comprenant photographies et texte, est paru aux éditions Essarter, traitant de la perception de l‘architecture traditionnelle dans un paysage rural dans un contexte méditerranéen. Chez le même éditeur, en 2019, elle a contribué au livre “Les Utopies rouges”, trilogie regroupant différents auteurs et photographes autour du thème des post-soviétiques utopies politiques en Europe.

Elle a remporté en 2019 le premier prix “Urbanautica Institute Awards” catégorie “Space, Architecture & Conflicts”. Elle a réalisé plusieurs installations in situ comme à la Haus des Rundfunks à Berlin (Maison de la Radio) ou dans un kiosque à Halle (Saale) 2017. Elle est partie en résidence dans plusieurs pays, comme en Grèce, (Kinono, Tinos en 2020), en Italie, (SAM Lessinia, en 2019), ou en Russie (programme et bourse d’échanges entre la Künstlerhaus Ahrenshoop et le centre d’Art NCCA, à Kaliningrad en 2016 et 2017).

Elle fait partie depuis 2020 du groupe d’artistes Pilote Contemporary Berlin et a été, de 2010 à 2017, cofondatrice et membre du collectif et de l’espace d’expositions “Exp12/Exposure Twelve” Elle a exposé en France, en Allemagne et à l’international dans plusieurs galeries : Galerie im KËrnerpark (Berlin) Villa Rot (Burgrieden), Guardini Galerie (Berlin), Kunsthalle Exnergasse (Vienne), Museum Belvedere (Heerenveen), Neues Kunsthaus (Ahrenshoop), NCCA (Kaliningrad), Galerie Binôme (Paris) ; Galerie f5.6 (Münich), Biennale dell’Immagine Bi8 (Chiasso), MACRO Museum (Rome). Elle a publié ses travaux de recherches dans différents magazines spécialisés : Publications ATPDiary, VT-ph Visual Thoughts, éditions Essarter, éditions Filigranes, Le Monde M Magazine, Libération, L’Oeil.

Dans son projet de création artistique à la Villa Salammbô, elle propose une recherche sur la perception de l’architecture de la ville, souhaitant rechercher comment les influences de la culture française et de la culture islamique participent à l’élaboration d’une double identité du paysage de la ville.