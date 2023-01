Le patrimoine matériel et immatériel a été au centre de l’entretien de la ministre des Affaires culturelles Hayet Guettat Guermazi, hier vendredi, avec Eric Falt, directeur du bureau de l’UNESCO à Rabat. Les deux parties ont évoqué un certain nombre de dossiers en suspens et en cours de réalisation, dont le projet d’inscription de l’île de Djerba sur la Liste du patrimoine mondial, déposé depuis janvier 2022 pour évaluation par l’Organe consultatif sur le patrimoine culturel de l’UNESCO, un dossier dans l’attente d’une validation par le Comité du patrimoine mondial qui se réunira à Riyad(, Arabie saoudite), du 10 au 25 septembre 2023.

Eric Falt a souligné sur un autre plan de l’importance de soumettre un nouveau dossier maghrébin pour inscrire les “châteaux du désert” (Ksours) sur la liste du patrimoine mondial.

Abordant la question du patrimoine culturel subaquatique, la ministre a tenu à préciser que le projet de création d’un centre régional du patrimoine subaquatique à Mahdia, est considéré comme la première expérience en matière d’application des principes fondamentaux de la Convention de l’UNESCO de 2001, qui a recommandé d’activer le mécanisme de coopération entre les Etats parties à la Convention et de procéder à la mise en place d’un système de protection pour la préservation du patrimoine subaquatique.

Quant à la protection du patrimoine immatériel, la ministre des affaires culturelles a passé en revue les dossiers les plus importants qui sont en cours d’élaboration, notamment les savoirs, savoir-faire, traditions et pratiques liés au palmier, aux arts de la calligraphie arabe ainsi que le dossier “La troupe d’arts populaires ” Ghbonten “. Dans ce sens, Eric Falt a recommandé de penser à donner aux artisanats traditionnels une place dans l’agenda d’action commune dans la région du Maghreb.