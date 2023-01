De plus en plus actif sur la scène artistique tunisienne mais aussi au delà des frontières, par ses murmures musicales assez particulières en misant sur le jeu des sonorités et en puisant dans le patrimoine immatériel des régions intérieures du pays, Nidhal Yahyaoui, continue sa quête musicale dans les différentes aventures humaines qu’il essaie de porter à jour à sa manière, en suivant cette fois les traces des différents mouvements de circulation d’hommes et de femmes dans leur périple du sud vers le nord du pays.

Après ses débuts à succès avec Bargou 08, pour enchaîner dans de multiples créations pour ne citer que Rébétiko maalouf, Alphaouin, Chaouia…et autant d’autres oeuvres dans lesquelles il fait toujours un retour aux sources, il revient avec “Hattaya”, un travail en gestation depuis trois ans qu’il propose pour la huitième édition des JMC, et ce, le vendredi 27 janvier au Cinéma Théâtre le Rio à 20H00.

“Hattaya” est en fait une série de contes qu’il retrace musicalement pour raconter des petites histoires de coeur et de fragments de vie de ceux qui prennent la route du sud vers le nord oust pour travailler la terre surtout pendant la moisson. Ce projet est itinérant, axé sur le voyage et la rencontre de forme traditionnelle musicale.

Le voyage suivra la route empruntée par les “Hattaya”, travailleurs saisonniers qui sillonnent le pays d’une récolte à une autre, d’une saison à une autre. En suivant ce parcours anthropologique ” Masreb El Hattaya ” l’intitulé en arabe, fait escale dans une dizaine de lieux.

De Gafsa vers Le Kef et à chaque escale, la rencontre mène sur les lieux de la création avec des musiciens et chanteurs locaux. La scénographie du spectacle sera une évocation de ce voyage, les titres chantés repris et restitués épouseront les formes nouvelles dans le respect de son noyau dur.

Dans la continuité de sa démarche artistique, Nidhal Yahyaoui propose de partager avec ses fans et son public son univers de fusion entre la musique actuelle et traditionnelle en donnant place à de nouvelles sonorités, d’où la particularité de ses créations-exploration.