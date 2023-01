Une sélection de 24 oeuvres sont au programme de la 21ème édition du Festival de la chanson tunisienne qui se tiendra du 7 au 11 mars 2023.

Le comité d’organisation de cette 21ème édition, présidée par Mohamed Hédi Jouini, a annoncé que les oeuvres en compétition se répartissent entre chansons instrumentales (14) et de nouveaux genres musicaux (10). Le comité de présélection était composé par Rihab Sghaier (chanteuse), Habib Lassoued (poète), Rabii Zammouri et Hichem Badrani (compositeurs) et Abdelbasset Belgaied et Sami Ben Saied (arrangeurs musicaux).

Le festival propose cette année deux compétitions et accueille des oeuvres réunissant des interprètes, des poètes, des compositeurs et des arrangeurs musicaux. Rappelons que durant l’édition précédente, le festival proposait quatre catégories pour les chansons en compétition, à savoir la chanson instrumentale, la chanson engagée, la libre création et le clip vidéo.

Les oeuvres choisies figureront dans “la compétition de la chanson tunisienne” qui est ouverte à toutes les formes de la chanson nationale et dans “la compétition des nouveaux genres musicaux”. Cette dernière est dédiée aux nouvelles expressions artistiques qui coïncident avec la spécificité de la tradition musicale en Tunisie (Rap, Hip-hop, RnB et toutes les formes de fusion).

Les artistes professionnels et émergents dans la compétition de la chanson tunisienne participent avec des oeuvres diffusées depuis le 4 avril 2021 et des projets de chansons en cours de réalisation. Les chansons sont d’une durée qui ne dépasse pas les 4 minutes.

Cette compétition est dotée de trois prix d’une valeur totale de 65 mille dinars dont 30 mille dinars pour le 1er prix, 20 mille dinars pour le 2ème, prix et 15 mille dinars pour le 3ème prix.

Les lauréats de la compétition des nouveaux genres musicaux auront deux prix; un premier prix doté de 20 mille dinars et un second prix doté de 15 mille dinars.

Dans les deux compétitions, chaque prix sera départagé, à parité, entre les divers intervenants (poète, compositeur et interprète et arrangeur). L’interprète du projet gagnant dans chacune des deux compétitions aura 1000 dinars.

Chaque artiste a la possibilité de participer aux deux compétitions en proposant des oeuvres qui respectent les droits de la propriété intellectuelle et les droits d’auteurs.

Le festival de la chanson tunisienne est organisé par l’Etablissement national pour la promotion des festivals et des manifestations culturelles et artistiques à la Cité de la Culture à Tunis, sous l’égide du ministère des Affaires Culturelles.

Initialement programmée en 2020, cette 21ème édition avait été reportée en raison de la conjoncture sanitaire mondiale en lien avec le Covid-19.

Ce rendez-vous annuel dont la création remonte aux années 60, vise à relancer la chanson tunisienne ainsi que de faire prévaloir ses spécificités et son caractère typique. Après une absence de 11 ans, le festival avait repris en 2021.