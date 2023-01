Le ministre libyen de l’Economie et du Commerce, Mohamed Al Haweij, présent au Salon libyo-tunisien pour le développement du commerce et de l’industrie de Misrata, lundi 16 janvier 2023, invite les hommes d’affaires et les investisseurs libyens et tunisiens à investir dans les ports et les zones franches pour faciliter l’accès aux marchés africains.

De façon plus globale, il appelle les chefs d’entreprise des libyens et tunisiens à réhabiliter les liaisons commerciales avec l’Afrique subsaharienne à travers Misrata, qui constitue, selon lui, un point de transit vers le reste du continent.

Al Haweij affirme également que les différents obstacles entravant les relations tuniso-libyennes ont été levés et que les deux pays peuvent désormais compter sur leurs relations bilatérales pour améliorer considérablement leurs taux de croissances respectifs.

De son côté, la ministre tunisienne de l’Equipement et de l’Habitat, Sarra Zenzeri, n’a pas manqué d’appeler, elle aussi, les acteurs économiques des deux pays à saisir les opportunités de partenariat qui se présentent et à mettre en place des stratégies à moyen et long termes pour un meilleur accès aux grands projets d’investissement en Afrique.

La Tunisie, a-t-elle dit, est prête à mettre l’expertise des entreprises publiques et privées, notamment celles exerçant dans le secteur du bâtiment et travaux publics, à la disposition de la Libye.

Elle saisit l’occasion pour souligner que le secteur privé tunisien compte 6 835 entreprises dans les BTP, 293 bureaux d’études, 14 bureaux de contrôle, 247 ingénieurs et 164 experts en topographie.