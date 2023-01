Le ministère de l’Equipement œuvrera, dans le cadre des orientations stratégiques et des objectifs sectoriels contenus dans le Plan de développement 2023-2025, à améliorer la qualité de l’infrastructure des ponts et des routes et à développer la qualité des services afin de répondre aux besoins des usagers de la route dans les quatre coins du pays.

Dans un communiqué publié, le département indique vouloir optimiser l’exploitation des matières de construction recyclées dans la réalisation des projets routiers dans le cadre du projet “Red-Med”, relatif à la valorisation des déchets et des gravas.

Dans le domaine de l’infrastructure routière, le ministère prévoit de mettre en place un réseau d’autoroutes et des routes numérotées au double niveau national et maghrébin afin d’atteindre 1 325 km d’autoroutes à l’horizon 2035, et de mettre à niveau les routes (de largeur 7,6 mètres) afin d’atteindre 20 000 km à l’horizon 2035 (11 400 km actuellement), tout en facilitant l’accès aux régions rurales enclavées à travers leur interconnexion au réseau des routes numérotées, en passant de 26 000 km actuellement à 30 000 km à l’horizon 2035.

Parallèlement le département ministériel poursuit l’élaboration d’une étude sur les structures modèles des routes, mais aussi à mettre en œuvre une stratégie visant à mettre en place des mécanismes pour la prévention, l’alarme et la protection contre les inondations sur tout le territoire à l’horizon 2050.