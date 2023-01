Le taux d’occupation du port de plaisance Marina Cap Monastir a atteint 122% en 2022 contre 98% en 2021 et 105% en 2019, selon le directeur du port, Moneim Dimassi, cité par l’agence TAP.

Le port accueille actuellement des touristes venus de Russie, d’Australie, du Canada des Etats-Unis d’Amérique et d’Italie (10% des yachts) et de France (50% des yachts contre 80% en janvier 2022), a ajouté le responsable.

Il souligne que l’équipe du port de plaisance ambitionne, au cours de l’année 2023, d’améliorer les services pour élargir sa clientèle et attirer plus de propriétaires de yachts de 30 mètres qui ne sont que 10 yachts actuellement accostés dans le port.

Dans cette optique, les services du port travaillent eux aussi à attirer le marché anglais à travers la promotion des différents avantages et services proposés, telle que la possibilité de placer le bateau pour deux ans et de bénéficier de services de maintenance à des prix compétitifs.

A noter que le port Marina Cap Monastir dispose d’un emplacement stratégique, situé à 200 mètres du centre-ville de Monastir et à quelques kilomètres de la station balnéaire d’El Kantaoui, de l’île de Kuriat et de Hammamet. Sans oublier qu’il est très proche de l’île de Malte et de l’Italie.

Le port, disposant de 300 anneaux et d’un atelier de maintenance, est certifié ISO 14001 de management environnemental, depuis 2014.