Le Centre national d’éducation des adultes (CNEA) et la Confédération allemande pour l’éducation des adultes (DVV international) ont signé, mardi 3 janvier 2023, une convention de partenariat pour la formation professionnelle des enseignants et l’équipement des centres en plus de l’organisation en Tunisie du congrès international d’éducation tout au long de la vie.

Cette convention a pour objectif, selon un communiqué rendu public par le CNEA, la numérisation des administrations et des centres d’éducation des adultes. Le but est d’atteindre les objectifs fixés dans le cadre de la stratégie nationale d’éducation des adultes tout au long de la vie.

La Confédération allemande pour l’éducation des adultes vise essentiellement à accompagner le développement, l’évaluation et l’amélioration continuelle de politiques et stratégies nationales d’alphabétisation et d’éducation des adultes.