Un ensemble de mesures ont été mises en place pour booster l’économie nationale, identifier des solutions aux projets publics et privés bloqués et accélérer le rythme de production. C’est ce qu’a affirmé le ministre de l’Economie et de la Planification, Samir Saïed, lors d’une conférence de presse organisée mardi 3 janvier 2023 à la Cité de la culture à Tunis pour présenter le Plan de développement 2023/2025. Y étaient également présents tous les membres du gouvernement.

Saïed a souligné l’impératif de trouver des solutions au problème du transport des phosphates et l’impulsion du secteur du tourisme, outre la mise en place de procédures et d’initiatives permettant de créer des conditions propices à la croissance, tout en améliorant le climat d’affaires.

Un investissement public de 24 milliards de dinars

En ce qui concerne les investissements publics, le ministre a indiqué qu’une enveloppe d’environ 24 milliards de dinars a été allouée, estimant, toutefois que ce montant demeure insuffisant.

Il a fait savoir que l’accord qui sera conclu entre la Tunisie et le Fonds monétaire international (FMI) permettre au pays d’accéder à des sources de financement à l’échelle internationale en vue de créer des projets de développement lesquels (projets) permettront de garantir la relance de l’économie nationale.

Le ministre de l’Economie prévoit, pour l’année 2023, une forte hausse des prix des produits de base et pétroliers, à cause de la conjoncture internationale difficile, au cas où la guerre entre la Russie et l’Ukraine ne s’arrête pas.