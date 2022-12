La Ligue tunisienne pour la Citoyenneté LTC, les Centres de Démocratie, de Citoyenne et de Développement CD² organisent en partenariat avec la Fondation Hanns Seidel et avec l’appui de la chancellerie de Bavières, un séminaire intitulé : « La Société civile au cœur du Développement durable (le modèle des CD2) » le samedi 10 Décembre 2022 à Hôtel le Sheraton.

Les Centres de Démocratie, de Citoyenneté et de Développement CD² sont cinq centres pilotes mis en place dans les gouvernorats de Ben Arous, Nabeul, Le Kef, Sidi Bouzid et Sfax. Ces centres régionaux sont des lieux de rencontre, de conseil, d’apprentissage et d’organisation intersectoriels pour les acteurs locaux sur le grand Tunis et en dehors de la capitale.

Aujourd’hui, les centres régionaux ont évolué vers des centres d’ONG et d’entreprises. Ils permettent ainsi aux ONG, aux initiatives citoyennes, aux associations et aux écoles, mais aussi aux personnes engagées individuellement, d’entrer en contact les unes avec les autres, d’acquérir des compétences d’action démocratique au niveau municipal, de les développer et d’initier des projets communs. Les centres sont également devenus des points de contact pour les associations locales de l’industrie, du commerce et de l’artisanat ce qui a favorisé le pouvoir créatif individuel et collectif au niveau local et a sensiblement réduit le mécontentement des Tunisiens par rapport au contexte économique et aux incertitudes économiques.

L’objectif global du projet « Création des emplois et opportunités commerciales, l’amélioration des services et la sensibilisation à l’environnement au niveau communautaire en Tunisie pour les femmes et les jeunes » mené par les CD² est de contribuer à un changement systématique dans les secteurs de l’économie, de l’environnement et de la bonne gouvernance.

En effet, ce projet entre dans le cadre des préoccupations de la Fondation allemande Hanns Seidel de promouvoir des conditions de vie dignes et de contribuer au développement en Tunisie à travers la promotion des pratiques démocratiques, l’appui à l’employabilité ainsi que la sensibilisation à l’écologie par le biais d’une approche innovante, tournée vers l’avenir et axée sur les femmes et les jeunes.

Les participants au séminaire (Voir programme) ont débattu du rôle de la Société civile dans la réalisation des objectifs de développement durable (ODD), de l’Environnement et de la durabilité économique, de l’écosystème inclusif et du rôle des femmes dans l’entrepreneuriat, de l’entrepreneuriat soutenable et du développement local à l’ère du digital. Ils présenteront également la plateforme Ant’like, une résultante du modèle des CD².