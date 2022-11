Les ministères des Affaires sociales et de la Santé et le Centre national de l’informatique (CNI) ont signé, lundi 28 novembre 2022, un accord-cadre pour l’échange immatériel des données.

Cette convention, qui s’inscrit dans le cadre du projet national d’échange des données entre structures publiques, vise l’échange immatériel des données produites tant par les ministères que par les structures sous leur tutelle, conformément aux textes juridiques en vigueur, notamment en ce qui concerne la protection des données personnelles et la confidentialité de l’échange de ces données.

Le ministre des Affaires sociales, Malek Ezzahi, a affirmé que l’objectif principal de cet accord est d’améliorer les services rendus aux affiliés et aux structures du ministère, et d’alléger les charges pesant sur les clients en les dispensant de fournir des données ou des documents accessibles aux différents intervenants ou aussi accessibles via la plateforme d’interconnexion, tout en préservant les données personnelles et leur confidentialité.

Ezzahi a énuméré les différents projets et programmes sur lesquels planche actuellement le ministère des Affaires sociales en vue de les concrétiser dans le but de digitaliser ses différents services et interventions. Le Ministère souhaite parachever la mise en place du système d’accompagnement de la vie professionnelle des adhérents de la Caisse nationale de retraite et de la prévoyance sociale (CNRPS) et la généralisation de l’utilisation de la carte “Labes“, en plus de développer le système de déclaration des salaires et de versement des cotisations à la Caisse nationale de sécurité sociale.

De son côté, le ministre de la Santé, Ali Mrabet, a confirmé que l’expérience avait commencé avec l’utilisation de la carte “Labes”, soulignant que 92 établissements de santé étaient impliqués dans ce projet, ce qui a permis de réaliser plus de 6 millions opérations d’échanges d’informations entre ces établissements et la Caisse nationale d’assurance maladie.

Quant au ministre des Technologies de la communication, Nizar Ben Naji, il a souligné l’importance de cet accord qui vise à simplifier les procédures, réduire les délais et numériser les services au bénéfice du citoyen.

Il a par la même occasion affirmé le rôle horizontal joué par le ministère des Technologies de la communication pour promouvoir et soutenir la transformation numérique pour divers secteurs vitaux.