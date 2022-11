Le taux d’avancement de la cueillette des olives au gouvernorat de Siliana, depuis le démarrage de la saison jusqu’au 1er novembre 2022, a atteint 14%, soit 4 132 tonnes sur une récolte estimée à 28 510 tonnes pour 5 700 tonnes d’huile, selon le directeur régional de la section des arbres fruitiers, Khaled Badreddine.

Baderddine indique que le prix du kilo d’olives varie entre 2,8 dinars et 3,2 dinars, et que le nombre des huileries en activité cette année s’élève à 23 avec une capacité de transformation 1 943 tonnes/jour.

Selon lui, les principaux problèmes de cette saison s’articulent autour de l’absence d’un bassin collectif pour la collecte de margine dans les délégations de Siliana sud et Sidi Bou Rouis en plus de la baisse du nombre des agriculteurs à utiliser le margine comme engrais pour les arbres fruitiers et la hausse des prix de la transformation des olives.