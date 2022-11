Le Festival international du film des mines à Djerissa aura lieu dans sa 4ème édition du 22 au 24 décembre 2022, dans la ville de Djerissa, au Kef, annoncent les organisateurs.

Ce jeune festival est organisé par l’association Ibdda (signifiant “créativité” en français) en partenariat avec la délégation des affaires culturelles au Kef.

Prévu dans divers espaces culturels et technologiques, entre Le Kef et Tunis, ce festival oeuvre à faciliter l’accès des jeunes et des enfants de la zone du nord-ouest, aux industries culturelles et créatives et à leur offrir de la visibilité au niveau national et international.

“Lab mon film” est un nouveau projet qui sera organisé en partenariat avec l’ambassade du Canada en Tunisie. Cette plateforme numérique participative est dédiée aux jeunes créateurs pour présenter leurs compétences dans l’audiovisuel et les initier à toutes les étapes de la chaîne de production d’un film. Un encadrement spécifique sera consacré en présentiel et à distance, pour les participants issus dans les différentes régions de la république.

Au line-up du festival une série de films, des expositions et des rencontres intellectuelles sur le patrimoine minier en plus de visites guidées dans les lieux historiques de la région.

Le programme complet du festival sera dévoilé au cours d’une conférence de presse prévue le 15 décembre à Tunis.