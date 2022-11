Dans un communiqué publié sur son site, l’Institut français de Tunisie (IFT) annonce qu’il ” déménage ” à Djerba pour le XVIIIe Sommet de la Francophonie sous la thématique “Connectivité dans la diversité : le numérique vecteur de développement et de solidarité dans l’espace francophone”.

La France participera pleinement, dans ce mois de novembre qui se veut “Numérique”, en investissant le Village de la francophonie à deux niveaux. Il s’agit de l’animation “numérique” d’un pavillon de 64m2 au sein duquel l’ensemble des services et opérateurs de la coopération franco-tunisienne seront représentés : l’Institut français de Tunisie (IFT), Business France (BF), Agence française de développement (AFD), Office français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII), Expertise France (EF), Institut de recherche pour le développement (IRD), Institut de recherche sur le Maghreb contemporain (IRMC). Ce pavillon accueillera également le jeune réseau des six Alliances françaises (AF), ainsi que l’Agence de l’enseignement français à l’étranger (AEFE) et ses établissements partenaires tunisiens homologués.

En outre, cette participation sera marquée par une présence sur les “espaces partagés” avec au programme plus de 25 conférences, ateliers, spectacles musicaux/poétiques ou expériences immersives. Ces propositions touchent à l’éducation, à l’entrepreneuriat notamment féminin, aux arts de la scène, ou encore aux industries culturelles et créatives, à destination de tous les publics.