Le directeur général des opérations de la Banque mondiale, Axel Van Trotsenburg, estime impératif, pour la Tunisie, d’engager des réformes fiscales cruciales pour remettre le pays sur sa trajectoire de développement. “Ces réformes sont également nécessaires pour le bien de la population”, a-t-il écrit dans un tweet posté mardi 11 octobre 2022, à l’issue d’une réunion avec les ministres de l’Economie et de la Planification, Samir Saied, et la ministre des Finances, Sihem Nemsia, qu’il a qualifiée d'”importante”.

“La Banque mondiale restera aux côtes de la Tunisie afin de l’aider à faire face à la conjoncture actuelle difficile”, a-t-il promis.

Pour la rencontre du mardi proprement dite, elle s’est déroulée en présence du vice-président de la Banque mondiale pour la Région Moyen-Orient et Afrique du Nord, Férid Belhaj, et en marge des Assemblées annuelles 2022 du FMI et du Groupe de la Banque mondiale qui se tiennent du 10 au 16 octobre.

A noter qu’une délégation tunisienne de haut niveau, comprenant la ministre des Finances, Sihem Nemsia, le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie (BCT), Marouane Abassi, et le ministre de l’Economie et de la Planification, Samir Saied, participe à ces Assemblées.

Ces rencontres devraient offrir l’occasion aux responsables tunisiens de poursuivre les discussions avec le Fonds Monétaire International autour d’un nouvel accord de financement, sachant que le prêt négocié avec le Fonds devrait être compris entre deux et quatre milliards de dollars (environ 6,5 milliards à 13 milliards de dinars) sur une période de trois ans, selon Abassi.