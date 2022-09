Le président de l’Union régionale de l’industrie, du commerce et de l’artisanat à Monastir, Moustapha Ben Tekaya affirme que 40 entreprises industrielles dans la région ont fermé leurs portes à cause de la bureaucratie et la longueur des procédures administratives.

Lors d’une conférence de presse tenue mardi 27 septembre 2022 à Monastir, il a souligné la nécessité d’émettre des nouveaux décrets et de modifier les lois sur l’investissement et les procédures douanières.

La même source a fait savoir que les difficultés rencontrées tournent autour des complications administratives pour l’obtention des attestations de prévention et de classement surtout que la plupart des entreprises sont situées dans des zones résidentielles.

Les difficultés concernent également le nombre réduit des zones industrielles qui représentent un facteur d’attraction pour les investisseurs ainsi que l’incapacité à parachever la réalisation des zones industrielles dans la région telle la zone industrielle de Ras El-Marj à Menzel Hayet, a-t-il estimé.

A noter que le gouvernorat de Monastir compte 1 650 entreprises opérant dans divers secteurs, dont 492 exportatrices, avec une capacité d’emploi de 63 000 personnes.