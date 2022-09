Le gouvernement allemand a adopté une série de règlements visant à économiser l’énergie et à diversifier les sources d’approvisionnement en gaz afin de réduire le risque de grave pénurie de gaz cet hiver, à cause des problèmes d’approvisionnement engendrés par la guerre entre la Russie et l’Ukraine.

Le ministre fédéral de l’Economie et de la Protection du Climat, Robert Habeck, cité par la GIZ, a demandé “un effort national collectif” à tous les citoyens pour économiser l’énergie. “Les villes éteignent les éclairages des monuments, des bâtiments publics et même des publicités la nuit.

Il est interdit de chauffer les piscines privées et la température du lieu de travail passe de 20 à 19 degrés Celsius dans les bureaux”. En plus de ces mesures à court terme, il faut, à moyen terme, accélérer la mise en œuvre de solutions énergétiques respectueuses du climat afin de réduire la dépendance aux carburants fossiles, recommande le gouvernement allemand, selon la même source.