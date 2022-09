La troisième édition du congrès africain du tourisme médical se tiendra du 07 au 09 octobre 2022 à Gammarth (Tunis) sous la supervision des ministères de la Santé et du Tourisme.

Les organisateurs dudit congrès œuvrent à promouvoir la Tunisie en tant que destination touristique médicale grâce à ses compétences, services et établissements médicaux.

Selon le site officiel du congrès www.amtc-tunisia.com, près de 20 pays africains européens et asiatiques participeront à ce congrès qui comporte notamment plusieurs interventions scientifiques de docteurs et experts internationaux.

Le congrès devrait attirer de participants venant de différents pays du monde et appartenant au secteur des hôpitaux et des cliniques internationales, en plus des entreprises du tourisme médical, des sociétés de médicaments, des sociétés d’équipements médicaux et paramédicaux, des sociétés d’assurance et des centres de thérapie.

A rappeler que la première édition du congrès s’est tenue en 2019, alors que la deuxième a été organisée en 2021.