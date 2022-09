Elle a dû surmonter des douleurs physiques atroces !

Elle a dû connaître des privations frustrantes !

Elle a dû être victime de moments de doute solitaire !

Elle a dû souffrir ne serait-ce pour obtenir un visa !

Elle a dû survivre entre adversité et compétitions terribles !

Elle a dû subir la non reconnaissance des pouvoirs publics de son pays et sa bureaucratie !

Elle a du vivre tout ça ! Mais elle l’a dépassé !

Comment ? Avec un mental très fort ! Une conviction forte ! Une foi en son potentiel ! Des valeurs ! Des principes ! Une maman ! Une famille ! Un environnement à Ksar Helel, Monastir, Hammam Sousse, et puis le monde ! Un mari préparateur physique ! Un coach tunisien qui transmet le mot qu’il faut au moment qu’il faut ! Une équipe autour d’elle qu’elle a choisie ! Et puis l‘heure de gloire est arrivée !

No pain No gain !

Elle est aujourd’hui la Reine de New York !

Elle est 2e meilleure joueuse de tennis sur 25 à 30 millions de licenciées filles à travers le monde dans ce sport exigeant !

Elle est là représentant son pays, un pays qui se cherche, qui doute, tout comme elle jadis… mais elle elle s’en est sortie, alors pourquoi pas son pays, sa jeunesse, son peuple ?

Quoiqu’il advienne ce soir, tu as été notre étoile qui a guidé nos pas vers un bonheur collectif incommensurablement chère Ons Jabeur !

Merci pour tout !

Go Ons Jabeur Go !